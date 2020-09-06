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Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID-19

Воскресенье, 6 сентября 2020, 05:07
Украина третья в Европе по количеству новых случаев COVID-19

5 сентября в мире обнаружили 269 000 случаев заражения коронавирусом. В частности 29 000 в странах Европы.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте.

По состоянию на 5 сентября в 213 странах зафиксировано 27 030 219 случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 19 134 994 человек. 883 618 пациентов умерли.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус
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