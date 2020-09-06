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На Донбассе ищут двух военнослужащих, которые тушили пожар

Воскресенье, 6 сентября 2020, 07:12

На Донбассе во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся

Источник: штаб ООС

Дословно: "Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ДСНС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

По состоянию на утро ликвидировано огонь и вблизи Верхнеторецком. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся.

Сейчас продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать".

Детали: штаб ООС также сообщает, что 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Темы: РосcияООС


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