Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: 2107 новых заражений и 35 летальных исходов

Воскресенье, 6 сентября 2020, 09:08
Коронавирус: 2107 новых заражений и 35 летальных исходов

В субботу, 5 сентября, в Украине обнаружили еще 2107 новых случаев Covid-19, при этом болезнь унесла жизни 35 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: Сообщается, что 578 человек выздоровели.

Больше всего заражений обнаружили в столице – 240, при этом в Киеве от коронавируса за прошедшие сутки умерли 6 больных.

Среди лидеров по количеству новых больных также Львовщина (188 случаев) и Ивано-Франковщина (176); в этих регионах зафиксировали 2 и 4 летальных случая соответственно.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 70 821 человек.

 

Стоит заметить, что обычно субботние данные, которые утром в воскресенье обнародуются по количеству заражений и смертей от Covid-19, меньше показателей предыдущих дней недели. Это связано с ним, что как правило в субботу лаборатории проводят меньше тестов.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 4 сентября в Украине были подтверждены рекордные 2 836 случаев коронавируса, 50 человек умерли и 1 036 – выздоровели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: