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Коронавирус: 2107 новых заражений и 35 летальных исходов

Воскресенье, 6 сентября 2020, 09:08

В субботу, 5 сентября, в Украине обнаружили еще 2107 новых случаев Covid-19, при этом болезнь унесла жизни 35 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: Сообщается, что 578 человек выздоровели.

Больше всего заражений обнаружили в столице – 240, при этом в Киеве от коронавируса за прошедшие сутки умерли 6 больных.

Среди лидеров по количеству новых больных также Львовщина (188 случаев) и Ивано-Франковщина (176); в этих регионах зафиксировали 2 и 4 летальных случая соответственно.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 70 821 человек.

 

Стоит заметить, что обычно субботние данные, которые утром в воскресенье обнародуются по количеству заражений и смертей от Covid-19, меньше показателей предыдущих дней недели. Это связано с ним, что как правило в субботу лаборатории проводят меньше тестов.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: 4 сентября в Украине были подтверждены рекордные 2 836 случаев коронавируса, 50 человек умерли и 1 036 – выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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