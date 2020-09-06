Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на Covid-19

Министерство здравоохранения обнародовало обновленную схему, по которой должен действовать врач, оказывая помощь пациенту с подозрением на коронавирус.

Источник: Минздрав

Дословно: "При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".

Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.

Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

Отмечается, что в случаях, когда больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавирус.

Напомним: В субботу, 5 сентября, в Украине обнаружили еще 2107 новых случаев Covid-19, при этом от болезни умерли 35 человек.