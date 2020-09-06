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Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на Covid-19

Воскресенье, 6 сентября 2020, 10:39
Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на Covid-19

Министерство здравоохранения обнародовало обновленную схему, по которой должен действовать врач, оказывая помощь пациенту с подозрением на коронавирус.

Источник: Минздрав

Дословно: "При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного".

Детали: Обновленный пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус ведомство обнародовало в воскресенье, 6 сентября.

Первым этапом является обращение к своему семейному врачу. После чего тот проконсультирует по телефону, и решит, необходима ли госпитализация. При необходимости приедет к пациенту.

Далее возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. После получения результатов теста, в случае подтверждения Covid-19, предусмотрено оказание медицинской помощи зараженному.

Отмечается, что в случаях, когда больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавирус.

 

Напомним: В субботу, 5 сентября, в Украине обнаружили еще 2107 новых случаев Covid-19, при этом от болезни умерли 35 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирусМинздравэпидемиямедицина
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