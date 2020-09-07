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ООС: Формирования России на Донбассе открыли прицельный огонь. Один военный погиб, один ранен

Понедельник, 7 сентября 2020, 07:17
ООС: Формирования России на Донбассе открыли прицельный огонь. Один военный погиб, один ранен

6 сентября вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских защитников. Один военный ООС погиб, один получил ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловка, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Детали: С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Темы: РосcиявойнаООСДонбассПутин
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