ООС: Формирования России на Донбассе открыли прицельный огонь. Один военный погиб, один ранен
6 сентября вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских защитников. Один военный ООС погиб, один получил ранения.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.
За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.
На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловка, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми.
Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".
Детали: С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.