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Глядя на недельный прирост больных COVID, МОЗ добавит места в больницах

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:31
Глядя на недельный прирост больных COVID, МОЗ добавит места в больницах

За прошедшую неделю в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 16 853 человек, а в больницы положили 2 838 больных с тяжелым течением болезни, Минздрав планирует добавить еще 15 тысяч коек для больных по стране.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Детали: За прошедшую неделю методом ПЦР, который является основным для диагностики COVID-19, было сделано 157 563 тестирования. По позапрошлую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР – то есть за неделю стало почти на 33 тысяч тестирований больше.

За прошедшую неделю было выявлено 16 853 больных COVID-19, были госпитализированы 2 838 человек.

Прямая речь Степанова: "Госпитализация увеличивается. В некоторых регионах заполненность койкомест – около 65-66%. Мы постоянно вводим новые больницы, в которых лечат COVID-19.

Я думаю, что в ближайшее время МОЗом будет дано распоряжение на места: кроме 35 тысяч коек, которые у нас уже определены под COVID-19, в связи с ростом количества больных приготовить в целом по стране еще около 15 тысяч коек. Чтобы все были обеспечены медицинской помощью, если заболеют.

Мы увеличили количество готовых коек с 12 тысяч, которые были по состоянию на конец марта – начало апреля, сейчас у нас 35 000 коек. Но вы видите, какое возрастание – мы приближаемся к 3-м тысячам (подтвержденных за сутки больных) – и я думаю, что нам надо готовиться к любому развитию событий.

Также думаю, что нам нужно закупить дополнительное оборудование – кислородные концентраторы. Мы только что обсудили этот вопрос на совещании перед заседанием Кабинета министров, потому что много больных нуждаются в кислородной терапии".

Другие подробности: Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге сообщила, что по состоянию на 7 сентября в Украине работает 327 так называемых COVID-стационаров – учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной болезнью или подозрением на нее. В этих больницах развернуто 26 554 койкомест. В резерве еще 213 больниц с почти 9 тысячами коек.

Более чем на половину заняты больницы в нескольких областях.

В Киеве больными COVID-19 или с подозрением на коронавирусную болезнь койки заняты на 55%, в Винницкой области – на 53%, в Ивано-Франковской области – на 63%, во Львовской области – на 50%, в Одесской – на 66%, в Ровенской области – на 56%, в Тернопольской области – 56%, в Черновицкой области – 68%, в Черниговской – 59%.

Микичак отметила, что сейчас в Украине стационарную помощь пациентам с коронавирусом предоставляют 1 379 медицинских команд, в состав которых входят 29 700 врачей, из них: 2 816 анестезиологов, 4 204 - инфекционисты, терапевты и педиатры, 46 700 – младший персонал. Финансирование НСЗУ передает на команды.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019Минздравмедицина
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