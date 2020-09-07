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В Минске люди в масках схватили члена президиума Координационного совета Колесникову

Понедельник, 7 сентября 2020, 11:28
В Минске люди в масках схватили члена президиума Координационного совета Колесникову
TUT.by

В Беларуси неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Источник: TUT.BY со ссылкой на свидетельницу похищения Анастасию, Радыё Свабода

Детали: Утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Прямая речь: "Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают".

Детали: Снять происходящее на телефон девушка-свидетель не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT.BY и стал выяснять, где находится Мария.

В 11 часов телефон самого Родненкова стал недоступен.

Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым, — сказал член Координационного совета Максим Знак.

Пресс-секретар Министерства внутренних дел РБ Ольга Чемоданова заявила "Свободе", что пока не комментирует эту информацию.

Что предшествовало: В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Также 6 сентября член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста и она уехала в Польшу.

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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