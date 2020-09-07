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Координационный совет Беларуси о похищении коллег: власть открыто перешла к террору

Понедельник, 7 сентября 2020, 14:44

Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну оппонентов Лукашенко.

Источник: Координационный совет в Telegram

Детали: 7 сентября неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Их местонахождение неизвестно. При этом правоохранительные органы республики не предоставили информацию о местонахождении этих людей, и отрицают свою причастность.

В субботу была насильно вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену президиума Координационного совета Лилии Власовой, под административным арестом находится член президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

Дословно: "Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов.

Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора.

Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности".

Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусь


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