Координационный совет Беларуси о похищении коллег: власть открыто перешла к террору

Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну оппонентов Лукашенко.

Источник: Координационный совет в Telegram

Детали: 7 сентября неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов.



Их местонахождение неизвестно. При этом правоохранительные органы республики не предоставили информацию о местонахождении этих людей, и отрицают свою причастность.

В субботу была насильно вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену президиума Координационного совета Лилии Власовой, под административным арестом находится член президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

Дословно: "Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов.



Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора.

Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности".

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