Коронавирус на Буковине: выздоровлений в четыре раза меньше, чем новых случаев
Вторник, 8 сентября 2020, 00:27
В понедельник 7 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в этот день 39 больных.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этот день областная лаборатория проверила на коронавирус 576 образцов.
Всего в области обнаружили 11 431 случаев инфицирования, вылечились 6689 человек.
Что предшествовало: 6 сентября в Черновицкой области зафиксировали 163 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 41 пациент.
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Напомним:
- В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.
Украинская правда