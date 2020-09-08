Коронавирус на Буковине: выздоровлений в четыре раза меньше, чем новых случаев

В понедельник 7 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в этот день 39 больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день областная лаборатория проверила на коронавирус 576 образцов.

Всего в области обнаружили 11 431 случаев инфицирования, вылечились 6689 человек.

Что предшествовало: 6 сентября в Черновицкой области зафиксировали 163 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 41 пациент.

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