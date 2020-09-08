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Коронавирус на Буковине: выздоровлений в четыре раза меньше, чем новых случаев

Вторник, 8 сентября 2020, 00:27
Коронавирус на Буковине: выздоровлений в четыре раза меньше, чем новых случаев

В понедельник 7 сентября в Черновицкой области зарегистрировали 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в этот день 39 больных.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день областная лаборатория проверила на коронавирус 576 образцов.

Всего в области обнаружили 11 431 случаев инфицирования, вылечились 6689 человек.

Что предшествовало: 6 сентября в Черновицкой области зафиксировали 163 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 41 пациент.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

 Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая область
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