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Наемники один раз нарушили "тишину", без потерь – ООС

Вторник, 8 сентября 2020, 07:41
Наемники один раз нарушили тишину, без потерь – ООС

7 сентября российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет возле Каменки.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет".

Детали: С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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