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Почти 400 шахтеров объявили подземный протест

Вторник, 8 сентября 2020, 09:34
Почти 400 шахтеров объявили подземный протест
Фото suspilne.media

393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "На 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника".

Детали: По словам Волынца, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.

Нардеп также добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога. Сейчас они объявить "итальянский страйк" (когда работники находятся на рабочих местах и ​​пунктуально выполняют свои должностные инструкции, вплоть до бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное падение производительности труда – ред.).

По словам Волынца, шахта "Терновская" стала в 7 утра, администрация не пустила в шахту первую смену. Работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК.

Надреп отметил, что 8 сентября в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что работники предприятий города жалуются на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.

Что было раньше: Более 80 горняков шахты "Батькивщина" (Криворожского железорудного комбината) остались под землей, выдвинув ряд требований, включая повышение зарплат.

Украинская правда

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Темы: шахтыДнепропетровская область
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