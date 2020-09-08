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Колесникова границу Украины не пересекала – пограничники

Вторник, 8 сентября 2020, 09:51
Колесникова границу Украины не пересекала – пограничники
Фото ria.ru

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег сейчас пересекают украинскую границу.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала".

Детали: В то же время он уточнил, что граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину и сейчас проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.

Позже Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов последовали на территорию Украины.

Что было раньше: В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Валентина Романенко, Ирина Балачук, УП

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Темы: БеларусьграницаУкраинаоппозиция
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