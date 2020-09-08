Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колесникова границу Украины не пересекала – пограничники

Вторник, 8 сентября 2020, 09:51
Фото ria.ru

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег сейчас пересекают украинскую границу.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Гражданка Республики Беларусь Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала".

Детали: В то же время он уточнил, что граждане Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину и сейчас проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.

Позже Демченко сообщил, что Родненков и Кравцов последовали на территорию Украины.

Что было раньше: В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Валентина Романенко, Ирина Балачук, УП
Темы: БеларусьграницаУкраинаоппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Беларусь
Тихановская в ПАСЕ: У Лукашенко нет оснований оставаться президентом Беларуси
В Беларусь прибудут российские и сербские военные – для участия в учениях
Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси – СМИ
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!