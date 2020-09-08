Двое соратников Тихановской выехали в Украину, а Колесникову задержали – СМИ

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину, но есть информация о задержании Колесниковой на границе.

Источник: TUT.by, белорусская служба "Радио Свобода", "Интерфакс"

Прямая речь официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского: "8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины".

Детали: По словам Бычковского, все трое ехали в одной машине. Он не смог объяснить, было ли это сделано под давлением.

Однако телеканал "Беларусь 1" в Telegram сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу" и находятся на территории Украины, а "Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе".

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что в Украину прибыли Родненков и Кравцов, а Колесникова "в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала".

Источник "Интерфакса" заявил, что "ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу" и "были категорически против".

Собеседник агентства предположил, что на границу их доставили после задержания из СИЗО, и "так же, как Ольгу Ковалькову, принудили покинуть страну".

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