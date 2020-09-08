Двое бойцов травмированы из-за подрыва мины в Донецкой области

Двое украинских бойцов получили травмы, подорвавшись на противопехотной мине ПМН-2 в Донецкой области.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" ("Схід") в Facebook

Дословно: "8 сентября на Донетчине в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование.

Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины".

Справка: ПМН-2 – противопехотная фугасная мина нажимного действия.