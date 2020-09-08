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Зеленский теряет поддержку киевлян

Вторник, 8 сентября 2020, 13:36
Зеленский теряет поддержку киевлян
Фото ОПУ c Facebook

Президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян – по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было – 17%.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 31 августа – 1 сентября

Дословно: "34% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 61% – не довольны. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась".

 

Исследование продолжалось 31 августа – 1 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Украинская правда

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Темы: Зеленскийсоциология
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