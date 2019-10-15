Зеленский теряет поддержку. Социолог рассказывает почему

Після кількох місяців стрімкого зростання рівень довіри до Володимира Зеленського серед населення вперше захитався. Підтримка голови держави знизилася одразу на 7%.

Разом з молодим президентом очікувано почало знижуватися схвалення прем'єра Олексія Гончарука та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Падіння співпало у часі з узгодженням Україною "формули Штайнмаєра", на яке частина суспільства відреагувала протестами, сприйнявши за початок капітуляції і відступу у війні з Росією.

Наскільки зниження підтримки Зеленського є великим, чи буде воно продовжуватися і які його реальні причини – пояснив соціолог, гендиректор КМІСу Володимир Паніотто.

7% – наскільки це велике падіння

Це падіння значуще, але у співвідношенні це не так вже і багато. Наразі не відомо, чи це тенденція, чи тимчасове відхилення.

Що спричинило падіння

На мій погляд, головне, що вплинуло на падіння рівня схвалення Зеленського, це протести на Майдані проти формули Штайнмаєра та позиція українських ЗМІ.

Медіа досить активно та навіть агресивно були проти ідей Зеленського щодо Донбасу та формули Штайнмаєра.

В Україні на думку людей дуже сильно впливають ЗМІ та телебачення. 70% населення вважає телебачення головним джерелом інформації.

Як показали фокус-групи, навіть ті люди, які отримують інформацію з інтернету, цікавляться, як про це скажуть на телебаченні. Тому що в інтернеті може бути написано що завгодно, а на телебаченні, з їхньої точки зору, є певний контроль за інформацією, тому там більше правди.

Мені здається що це головна причина.

Чи буде підтримка Зеленського падати і надалі

Якщо тема з формулою Штайнмайєра буде розвиватися, то і ставлення до Зеленського може погіршуватися. Попереду опалювальний сезон, платіжки за газ – це також може вплинути. Зазвичай це суттєво впливає.

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Однак є важливе уточнення.

Попереднє дослідження не захопило час, коли відбувся прес-марафон президента. Можливо, під час прес-марафону Зеленський виправив ситуацію, пояснивши щось важливе про формулу Штайнмаєра. Але наразі ми не знаємо.

Можливо, буде опитування на цьому тижні, але важливо, що у ньому буде врахований і вплив спілкування президента з журналістами, яке транслювали на всіх телеканалах, і протести на Майдані, які не вщухають.

У порівнянні з Порошенком, чиє схвалення знижується швидше

Випадок із Зеленським – безпрецедентний, тому що і результат на виборах у нього був такий, якого в Україні ще не було. Хоча це скоріш за все пов'язано не стільки із самим Зеленським, скільки з тим, що у нас було безпрецедентне падіння довіри до попередньої влади.

Це пов'язано і з суб'єктивними факторами, на кшталт невиконання обіцянок, але і з об'єктивними – завищені очікування суспільства, інформаційна війна Росії, зворотній бік свободи ЗМІ, якої раніше не було – медіа до цього так не знищували владу.

Всі прогнозували, що схвалення Зеленського буде знижуватися, як тільки він почне висловлюватися. Я також припускав, що до кінця року вже буде зниження. Але ми бачимо, що зниження не йде такими темпами, як передбачали політологи та соціологи.

Тобто падіння, яке є зараз, менше очікуваного.

Щодо Порошенка, падіння його схвалення як президента було більшим і почалося раніше.

інфографіка: ratinggroup.ua

Чим більша довіра, тим глибше розчарування

Розчарування у Зеленському може бути дуже сильним, і це велика проблема.

Я тут погоджуюся з думкою Євгена Головахи – довіра до старої влади, до системних політиків була повністю знищена і навряд чи може відновитися.

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Якщо і до нових політиків відбудеться крах довіри, то тоді, як каже Головаха, потрібно йти до дитячого садочку і вибирати іншого президента.

Це звучить іронічно, але розчарування у Зеленському може бути великою проблемою.

Про протести

По-перше, продовжується політична боротьба. Мені здається на протести виходять люди, які були проти Зеленського, яким він не подобався з самого початку. Або це можуть бути політики, які в контексті обіцянок їх "саджати" мають протестувати, скомпрометувати дії Зеленського, тому що це допоможе їм ухилитися від відповідальності.

По-друге, питання миру на Донбасі припускає компроміси. І люди бояться, тому що невідомо, на які компроміси може йти країна. Частина людей реально боїться втратити незалежність України.

Для мене несподіваним було таке протистояння на Майдані, яке відбувається зараз. У 2014 році воно було корінним, зрозумілим. Україна опинилася між Росією та Європою, і це був такий великий цивілізаційний вибір.

А зараз не зовсім зрозуміло, чому таке сильне протистояння. Теоретично його б не мало бути. Є таке враження, що воно штучне.

Я не можу це стверджувати із впевненістю, але не бачу серйозної основи для таких протестів. Воно поки не набуло масових масштабів. Це скоріш за все діє як попередження.

Воно є корисним, адже нова влада буде знати, на які компроміси українці готові йти, а на які – ні.

Катерина Рещук, УП