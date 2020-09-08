Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевсовет могут пройти сразу 9 партий

Вторник, 8 сентября 2020, 14:20
В Киевсовет могут пройти сразу 9 партий

Сразу 9 партий могут попасть в Киевский городской совет на местных выборах в октябре.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 31 августа – 1 сентября

Дословно: "В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы".

Детали: Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14% опрошенных, партию "Слуга народа" – 10,7%, партию "Победа Пальчевского" – 6,9%, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,8%, партию "Голос" – 6,5%, партию "Батькивщина" – 6,4%, партию "Сила и честь" – 5,5%, партию Шария – 3,8%. 

 

Рейтинг других сил ниже 3%, в то же время около 13% киевлян еще не определились с выбором.

В общем однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года выразили 69% опрошенных. Самый высокий уровень мобилизации – среди самых старших опрошенных.

49% жителей Киева заявили, что часто следят за политическими новостями в столице, 28% – делают это иногда, 17% – редко. Лишь 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева.

Кроме, того 60% довольны деятельностью мэра Виталия Кличко, 37% – не довольны (эта динамика – положительная). 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра скорее улучшилась и лишь 13% увидели ухудшение.

 

Исследование продолжалось 31 августа – 1 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Читайте также: Бывшие будущие и вечный Кличко. Кто будет сражаться за место мэра Киева

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киеввиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: