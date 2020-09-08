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В Киевсовет могут пройти сразу 9 партий

Вторник, 8 сентября 2020, 14:20

Сразу 9 партий могут попасть в Киевский городской совет на местных выборах в октябре.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 31 августа – 1 сентября

Дословно: "В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы".

Детали: Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14% опрошенных, партию "Слуга народа" – 10,7%, партию "Победа Пальчевского" – 6,9%, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,8%, партию "Голос" – 6,5%, партию "Батькивщина" – 6,4%, партию "Сила и честь" – 5,5%, партию Шария – 3,8%. 

 

Рейтинг других сил ниже 3%, в то же время около 13% киевлян еще не определились с выбором.

В общем однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года выразили 69% опрошенных. Самый высокий уровень мобилизации – среди самых старших опрошенных.

49% жителей Киева заявили, что часто следят за политическими новостями в столице, 28% – делают это иногда, 17% – редко. Лишь 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева.

Кроме, того 60% довольны деятельностью мэра Виталия Кличко, 37% – не довольны (эта динамика – положительная). 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту мэра скорее улучшилась и лишь 13% увидели ухудшение.

 

Исследование продолжалось 31 августа – 1 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 жителей Киева от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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Украинская правда
Темы: Киеввиборыместная власть


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