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Агентство ЕС: каждая восьмая смерть в Европе происходит из-за экологических факторов

Вторник, 8 сентября 2020, 15:25

Факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и аномальная жара, усиленное изменением климата, являются причиной около 13% всех смертей в Европе.

Об этом во вторник заявило Европейское агентство по окружающей среде (EEA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В отчете EEA говорится, что в целом 630 000 смертей в 27 странах ЕС и Великобритании были связаны с факторами окружающей среды в 2012 году - последнем году, за который имеются соответствующие данные.

"Этих смертей можно избежать, и их можно значительно сократить за счет усилий по улучшению качества окружающей среды", - говорится в сообщении агентства.

Загрязнение воздуха является наибольшим риском, ежегодно оно приводит к более 400 000 преждевременных смертей. Продолжительное воздействие опасных веществ в загрязненном воздухе может вызвать диабет, заболевания легких и рак.

Предварительные данные также свидетельствуют о том, что загрязнение воздуха может быть связано с более высокими показателями смертности среди пациентов с COVID-19.

Уровень загрязнения воздуха в Европе резко снизился на фоне ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Но ожидается, что это падение будет временным, и большинство стран ЕС не смогут достичь своих целей по сокращению выбросов в атмосферу в следующем десятилетии.

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Темы: ЕСЕвропаэкология
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