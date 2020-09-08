Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Для больных COVID-19 хасидов в Умани развернут госпиталь

Вторник, 8 сентября 2020, 18:03

Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области

Детали: Ситуацию обсудили на встрече специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая.

Они обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош-ха-Шана.

По состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Для контактных лиц откроют изолятор.

Что предшествовало: В МВД ожидают, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят 3000 паломников.

Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что все паломники, прибывшие в Украину с введенной правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!