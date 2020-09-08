Для больных COVID-19 хасидов в Умани развернут госпиталь

Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области

Детали: Ситуацию обсудили на встрече специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая.

Они обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Речь шла и о других вопросах взаимодействия с целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время празднования Рош-ха-Шана.

По состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболело 6 хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Для контактных лиц откроют изолятор.

Что предшествовало: В МВД ожидают, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят 3000 паломников.

Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что все паломники, прибывшие в Украину с введенной правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19.