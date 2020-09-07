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Аваков: Все паломники, прибывшие до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:05

В МВД ожидают, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят 3000 паломников.

Источник: министр внутренних спал Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19".

Детали: По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения. Аваков заверил, что подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 3 сентября приняла решение о ряде ограничений на период празднования Рош ха-Шана в Умани в частности об установлении блок-постов.

Напомним: Рош ха-Шана - еврейский Новый год празднуется два дня. В 2020 году - с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

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Украинская правда


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