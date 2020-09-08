Оккупационная полиция зомбирует детей в Крыму

Сотрудники так званого отдела по делам несовершеннолетних управления МВД России в оккупированной Россией Ялте ​"проводят беседы" с детьми из спортивных секций "о терроризме и экстремизме".

Источник: "Крым Реалии" со ссылкой на так называемую "администрацию" Ялты

Детали: Согласно информации, во время встречи с детьми Старший инспектор по делам несовершеннолетних управления так называемой российской полиции Ялты Анна Меметова ​ пояснила, что оккупационные силовики "работают на опережение и предотвращают угрозы", но "нельзя терять бдительность, потому что террористы и экстремисты хотят дестабилизировать ситуацию путем угроз и насилия".

Напомним: После оккупации Крыма российские силовики систематически проводят обыски и задержания на полуострове.

Десятки граждан Украины, которые удерживаются в тюрьмах аннексированного Крыма и соседней России по обвинениям в "экстремизме" и "терроризме" признаны правозащитными организациями политзаключенными.