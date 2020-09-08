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Дефицит воды в Крыму: за спасение Симферополя взялись военные

Вторник, 8 сентября 2020, 18:45

Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

Источник: Крым.Реалии

Детали: На месте проведения работ оккупанты разбили палаточный городок, задействовано много техники.

 

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

 

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными-оккупантами, осталась без воды.

 

Прямая речь местного активиста: "Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть".

Напомним: С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Темы: Крымводаармия


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