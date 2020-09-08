Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дефицит воды в Крыму: за спасение Симферополя взялись военные

Вторник, 8 сентября 2020, 18:45
Дефицит воды в Крыму: за спасение Симферополя взялись военные

Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища в оккупированном Крыму. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя.

Источник: Крым.Реалии

Детали: На месте проведения работ оккупанты разбили палаточный городок, задействовано много техники.

 

Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

 

Река Биюк-Карасу ниже земляной дамбы, насыпанной военными-оккупантами, осталась без воды.

 

Прямая речь местного активиста: "Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как арт-форум "Таврида" и Белогорская мега-теплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть".

Напомним: С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымводаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: