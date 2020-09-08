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Члены Координационного совета рассказали, как их в лесу заставили записать видео

Вторник, 8 сентября 2020, 20:36
Члены Координационного совета рассказали, как их в лесу заставили записать видео
скриншот

Беларусские силовики заставили членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова записать видеообращение. Для этого их вывезли в лес перед выдворением из страны.

Источник: Кравцов и Родненков во время пресс-конференции украинским журналистам

Прямая речь Кравцова: "Да, видео - это тоже интересный момент. Сотрудники, которые были со мной, требовали записи видео. Они предложили свой вариант текста. Мы согласовали более нейтральный. Сели со мной в автобус пять человек и увезли меня в лес. Ну да, километра два ...

Один человек в костюме держал диодную лампу, другой -в Балаклаве и камуфляжной форме - подал мне селфи-палку. и мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей".

Детали: Родненков тем временем рассказал, что им в машине выдали "много интересных вещей"

Прямая речь Родненкова: "Например, в машине мы обнаружили тест (на коронавирус – ред.), билеты на нас с Иваном в Турцию на 8 сентября, в Вену. Как мы понимаем, эти билеты фотографировались. Скорее всего, мы увидим красивый сценарий про то, как мы хотели уехать".

Что было раньше:  Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Родненковим и Кравцовым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси

Роман Петренко, УП

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Темы: БеларусьЛукашенковиборы
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