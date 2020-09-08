Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Члены Координационного совета рассказали, как их в лесу заставляли записывать видео

Вторник, 8 сентября 2020, 20:36
скриншот

Беларусские силовики заставили членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова записать видеообращение. Для этого их вывезли в лес перед выдворением из страны.

Источник: Кравцов и Родненков во время пресс-конференции украинским журналистам

Прямая речь Кравцова: "Да, видео - это тоже интересный момент. Сотрудники, которые были со мной, требовали записи видео. Они предложили свой вариант текста. Мы согласовали более нейтральный. Сели со мной в автобус пять человек и увезли меня в лес. Ну да, километра два ...

Один человек в костюме держал диодную лампу, другой -в Балаклаве и камуфляжной форме - подал мне селфи-палку. и мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей".

Детали: Родненков тем временем рассказал, что им в машине выдали "много интересных вещей"

Прямая речь Родненкова: "Например, в машине мы обнаружили тест (на коронавирус – ред.), билеты на нас с Иваном в Турцию на 8 сентября, в Вену. Как мы понимаем, эти билеты фотографировались. Скорее всего, мы увидим красивый сценарий про то, как мы хотели уехать".

Что было раньше:  Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что член Координационного совета Мария Колесникова вместе с Родненковим и Кравцовым поехали в Украину.

Белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой на границе, а вот Антон Родненков и Иван Кравцов попали в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси

Роман Петренко, УП
Темы: БеларусьЛукашенковиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш

Турция усилила карантин: заставляют носить маски на пляжах

Новости 8 сентября: вывоз Колесниковой, избиение Балуха

Избиение Балуха: правоохранители нашли его вещи и допрашивают свидетелей

ФотоДефицит воды в Крыму: за спасение Симферополя взялись военные

видеоВыборы 2020: Аваков пообещал жестко наказывать за нарушения

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси представила Москве и ОБСЕ план выхода из кризиса - росСМИ
Пропала еще одна соратница Тихановской – штаб
Колесникову задержали, она в Мозырском погранотряде – штаб Бабарико
Последние новости
02:43
Минюст подал жалобу в ВСП на судью Вовка из-за 10 млрд для Суркисов
01:56
На дорогах могут начать взвешивать пассажирский транспорт
01:03
В Конгрессе США призывают Трампа расследовать отравление Навального
00:24
С начала пандемии на Буковине зарегистрировали 11,5 тысяч случаев коронавируса
23:58
видеоЛукашенко пугает Путина: Если Беларусь рухнет, следующей будет Россия
23:27
Страны G7 озвучили требования к России по поводу отравления Навального  
22:50
На карантин идет Запорожский театр молодежи
22:31
фото, видеоВ Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш
21:50
Турция усилила карантин: заставляют носить маски на пляжах
21:36
Новости 8 сентября: вывоз Колесниковой, избиение Балуха
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!