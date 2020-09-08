Двух членов Координационного совета выдворили из Беларуси – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Источник: пост Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции.

Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютною Украину".

Детали: По словам Геращенко, еще одного члена Координационного совета Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Сейчас Колесникова осталась на территории Республики Беларусь.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

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