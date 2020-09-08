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Двух членов Координационного совета выдворили из Беларуси – Геращенко

Вторник, 8 сентября 2020, 11:00
Двух членов Координационного совета выдворили из Беларуси – Геращенко
Иван Кравцов, Мария Колесникова и Антон Родненков. Фото с Facebook Марии Колесниковой

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов не добровольно выехали в Украину – их выдворили из Беларуси.

Источник: пост Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции.

Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол судьбы сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютною Украину".

Детали: По словам Геращенко, еще одного члена Координационного совета Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Сейчас Колесникова осталась на территории Республики Беларусь.

Что было раньше: Белорусские пограничники подтвердили задержание члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" об их возможном задержании.
  • Позже в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег сейчас пересекают украинскую границу.

Украинская правда

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Темы: Беларусьоппозицияграница
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