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В Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш

Вторник, 8 сентября 2020, 22:31
фото: радыё свабода

8 сентября во время "Марша в поддержку репрессированных" в Минске задержали около полусотни человек.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Шествие проходило вечером. Сначала в ней участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться все больше людей.

 

Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов - мужчин и женщин.

Издание сообщает о не менее 45 задержанных. Митингующие после 20:00 разошлись по домам.

Напомним: В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

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Предыстория:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: БеларусьЛукашенко


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