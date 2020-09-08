В Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш

8 сентября во время "Марша в поддержку репрессированных" в Минске задержали около полусотни человек.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Шествие проходило вечером. Сначала в ней участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться все больше людей.

Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов - мужчин и женщин.

Издание сообщает о не менее 45 задержанных. Митингующие после 20:00 разошлись по домам.

Напомним: В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

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