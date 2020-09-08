В Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш
8 сентября во время "Марша в поддержку репрессированных" в Минске задержали около полусотни человек.
Источник: "Радыё Свабода"
Детали: Шествие проходило вечером. Сначала в ней участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться все больше людей.
Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов - мужчин и женщин.
Издание сообщает о не менее 45 задержанных. Митингующие после 20:00 разошлись по домам.
Напомним: В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человека, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.
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Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.