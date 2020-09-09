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В Украине за сутки 2551 больных COVID-19 и 45 смертей

Среда, 9 сентября 2020, 08:44
В Украине за сутки 2551 больных COVID-19 и 45 смертей

За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего в Украине 143 030 человек больных COVID-19.

Выздоровели за предыдущие сутки 1157 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (310), Харьковской (291) и Тернопольской (244) областях.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, заболели 160 детей и 135 медработников. Госпитализировали 389 человек.

 

Всего в Украине провели 1751931 тестов методом ПЦР.

 

Напомним: За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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