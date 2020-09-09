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"Слуга народа" немного потеряла в рейтинге партий

Среда, 9 сентября 2020, 10:51

Партии "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических сил, ее на выборах готовы поддержать четверть украинцев, а на пятую позицию вышла "Радикальная партия", которая опережает "Голос".

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 августа – 3 сентября

Детали: В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 25,7% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы проголосовать 16,7%, партию "Европейская солидарность" – 15,6%, партию "Батькивщина" –  9,4%.

6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Олега Ляшко", 4,3% – партию "Голос", 4,0% – партию "Сила и честь", 3,5% – партию Шария.

Рейтинг других политических сил – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 14%.

 
 

В то же время, 59% респондентов планируют участвовать в местных выборах 25 октября. 19% отметили, что шансы на их участие – "50 на 50", 7% – возможно придут на участки, 14% – вряд ли придут.

Справка: Социологи "Рейтинга" опросили 10 000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных, с 29 августа по 3 сентября 2020 года методом телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Напомним: В конце июня голоса респондентов группы "Рейтинг" распределялись так: "Слуга народа" – 29,3%, ОПЗЖ – 15,3%, "Европейская солидарность" – 13,6%, "Батькивщина" – 10,7%, "Сила и честь" и партию Шария – по 3,7%, Радикальная партия – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Украинская стратегия" – 2,2%. Около 20% были такими, что не определились.

Темы: партиивиборысоциологияопросСлуга народа
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