Мининфраструктуры уверяет, что работы по подъему "Делфи" идут по графику
В Мининфраструктуры говорят, что работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" продолжаются по графику.
Источник: министр Владислав Криклий в Telegram
Прямая речь: "Зрада отменяется. Работы по поднятию и отбуксировке танкера Делфи продолжаются.
Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.
Детали: Криклий объясняет, что при выполнении работ безопасность - приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия.
Он призвал сохранять спокойствие и ждать финальных результатов, которые не заставят себя ждать.
Что предшествовало: Местное издание "Думская" в среду сообщил, что "операцию по подъему танкера "Делфи" под Одессой, запланированную на 9 сентября, отложили из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра".