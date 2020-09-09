Мининфраструктуры уверяет, что работы по подъему "Делфи" идут по графику

В Мининфраструктуры говорят, что работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" продолжаются по графику.

Источник: министр Владислав Криклий в Telegram

Прямая речь: "Зрада отменяется. Работы по поднятию и отбуксировке танкера Делфи продолжаются.

Сейчас осуществляют генеральную откатку забортной воды. После этого проверка водотечности и ее устранения (при наличии). Указанные мероприятия выполняются для безопасного дальнейшего перемещения судна на определенный участок.

Детали: Криклий объясняет, что при выполнении работ безопасность - приоритет №1. Подрядчик работает по графику, учитывая корректировку на погодные условия.

Он призвал сохранять спокойствие и ждать финальных результатов, которые не заставят себя ждать.

Что предшествовало: Местное издание "Думская" в среду сообщил, что "операцию по подъему танкера "Делфи" под Одессой, запланированную на 9 сентября, отложили из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра".