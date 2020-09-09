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Подъем "Делфи" снова отложили из-за погоды – СМИ

Среда, 9 сентября 2020, 10:03
Фото dumskaya.net

Операцию по подъему танкера "Делфи" под Одессой, запланированную на 9 сентября, отложили из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра.

Источник: "Думская"

Детали: Отмечается, что под вечер 8 сентября на море появились "белые барашки" – волны, являющиеся предвестниками будущего шторма. По прогнозу, 9 сентября порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции.

8 сентября танкер еще немного облегчали – убирали оборудование с палубы ("газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты). 

 
Фото  dumskaya.net

Отмечается, что "Трансшип" продолжит подъем, как только позволит погода. 

Планируется, что сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят несамоходную баржу, которая будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта.

После откачки воды танкер всплывет, и всю конструкцию из трех единиц (баржа, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.

UPD: Позже в Мининфраструктуры заверили, что работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" 9 сентября продолжаются по графику.

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Темы: ОдессапортыЧерное море


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