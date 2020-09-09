Подъем "Делфи" снова отложили из-за погоды – СМИ
Операцию по подъему танкера "Делфи" под Одессой, запланированную на 9 сентября, отложили из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра.
Источник: "Думская"
Детали: Отмечается, что под вечер 8 сентября на море появились "белые барашки" – волны, являющиеся предвестниками будущего шторма. По прогнозу, 9 сентября порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции.
8 сентября танкер еще немного облегчали – убирали оборудование с палубы ("газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты).
Отмечается, что "Трансшип" продолжит подъем, как только позволит погода.
Планируется, что сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят несамоходную баржу, которая будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта.
После откачки воды танкер всплывет, и всю конструкцию из трех единиц (баржа, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.
UPD: Позже в Мининфраструктуры заверили, что работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" 9 сентября продолжаются по графику.
Предыстория:
- 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
- Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".