Подъем "Делфи" снова отложили из-за погоды – СМИ

Операцию по подъему танкера "Делфи" под Одессой, запланированную на 9 сентября, отложили из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра.

Источник: "Думская"

Детали: Отмечается, что под вечер 8 сентября на море появились "белые барашки" – волны, являющиеся предвестниками будущего шторма. По прогнозу, 9 сентября порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции.

8 сентября танкер еще немного облегчали – убирали оборудование с палубы ("газорезами" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты).

Фото dumskaya.net

Отмечается, что "Трансшип" продолжит подъем, как только позволит погода.

Планируется, что сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят несамоходную баржу, которая будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта.

После откачки воды танкер всплывет, и всю конструкцию из трех единиц (баржа, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.

UPD: Позже в Мининфраструктуры заверили, что работы по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи" 9 сентября продолжаются по графику.

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