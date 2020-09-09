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В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Среда, 9 сентября 2020, 17:37
TUT.by

Арестованная член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу с обвинением в публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя.

Источник: адвокат задержанной Людмила Казак в комментарии TUT.BY

Детали: Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится. По ее словам, с Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило.

Напомним: 8 сентября Марию Колесникову пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, для защиты которой объединились послы стран Европейского союза.

Темы: Беларусь


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