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В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

Среда, 9 сентября 2020, 20:25
В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет ограниченное присутствие боевиков

В Офисе президента отметили, что инспектирование в районе населенного пункта Шумы проведет ОБСЕ, с участием сторон Трехсторонней контактной группы с "крайне ограниченным проявлением присутствия боевиков".

Источник: Офис президента

Детали: У Зеленского отмечают, что ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней украинских военных и гражданских лиц на Донбассе.

Отмечается, что в течение шести недель с 27 июля удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе, но "те, кто привык политически или финансово наживаться на войне" начали прибегать к провокациям, распространению фейков и т.д. В ОП категорически осуждают такой подход к урегулированию любых вопросов.

Дословно: "С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов.

Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствие боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно.

Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск в Донбассе, являются объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом. Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство.

Дополнительно: Представители же боевиков заявили, что им впервые "удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений" вблизи населенного пункта Шумы. Инспекцию должны осуществить 10 сентября в 14:00.

Украинская правда

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