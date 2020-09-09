Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Источник: Офис президента по результатам внеочередного заседания ТКГ 9 сентября

Дословно: "Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции".

Детали: Заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции.

ОБСЕ на нем в который раз подтвердила безосновательность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил надежду, что "режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами".

По его словам, для этого украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, чтобы сохранить жизнь украинских военных и мирного населения.

Что было раньше: Миссия ОБСЕ не обнаружила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы по сравнению с 5 июля 2020 года.

Предыстория: