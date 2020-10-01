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Масштабные пожары на Луганщине: открыты уголовные производства, продолжается эвакуация

Четверг, 1 октября 2020, 00:36

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: По фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства

Только руководитель Луганской областной прокуратуры раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк.

На данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

По состоянию на сейчас на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется".

Детали: Венедиктова отметила, что сейчас продолжается тушение огня и эвакуация населения. Уже эвакуировано 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины.

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Что было раньше: 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.

Темы: Луганская областьпожар


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