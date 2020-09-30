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На Луганщине масштабные пожары: эвакуируют села, задействованы почти 200 пожарных

Среда, 30 сентября 2020, 18:16
На Луганщине масштабные пожары: эвакуируют села, задействованы почти 200 пожарных

Продолжается ликвидация пожаров вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района Луганской области, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Источник: пресс-служба ДСНС

Детали: Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности:

1. Пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи с шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию селаМуратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. Информация уточняется.

 

2. Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе селах Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи села Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на деревни Артема и Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.

 

3. Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Количество поврежденных зданий и сооружений от огня - уточняется.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 чел. и 44 единицы техники.

Тушение осложняет сильный порывистый ветер, а также угроза дальнейшего распространения пожаров.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Луганская областьГСЧСпожар
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