На Луганщине масштабные пожары: эвакуируют села, задействованы почти 200 пожарных
Продолжается ликвидация пожаров вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района Луганской области, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
Источник: пресс-служба ДСНС
Детали: Основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности:
1. Пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.
В связи с шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию селаМуратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. Информация уточняется.
2. Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе селах Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.
Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи села Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на деревни Артема и Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.
3. Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.
Количество поврежденных зданий и сооружений от огня - уточняется.
Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 чел. и 44 единицы техники.
Тушение осложняет сильный порывистый ветер, а также угроза дальнейшего распространения пожаров.
Предыстория:
- 2 сентября вспыхнули пожары в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.
- На Харьковщине сгорел поселок, на территории Луганской области погиб один человек еще два человека госпитализированы с ожогами.
- 5 сентября пожары в Харьковской и Луганской областях локализовали.