Дубилет раскритиковал рабочие субботы из-за праздников: страдает ВВП

Бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет считает перенос праздников неэффективным и предлагает отказаться от этого советского пережитка.

Источник: Дубилет в Facebook

Детали: Экс-министр отмечает, что согласно решению Кабмина от 30 сентября, в следующем году будет сразу три переноса праздников и, соответственно, три рабочие субботы. По словам Дубилета, его опыт говорит о том, что от этих переносов страдает ВВП. По его мнению, от этого анахронизма следует отказаться.

Прямая речь: "Рабочие субботы меня всегда раздражали. Собственно, как и любого бизнесмена, которого я знаю.

Я когда-то делился с вами анализом по банковским платежам юрлиц, которые показывают, что все эти рабочие субботы — рабочие весьма условно. ВВП от этих переносов явно страдает.

В прошлом году, когда я неожиданно стал частью того самого Кабмина, я обрадовался возможности побороться с этим социалистическим пережитком. Но развязать борьбу не получилось — календарь 2020 года и без меня вышел таким, что переносы, кроме как в январе, были не нужны.

Я уверен, что переносы праздников неэффективны. В странах, с которых нам нужно брать пример, такого явления чаще всего нет".

Что предшествовало: Кабинет министров перенес рабочие дни в 2021 году с целью "рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины".