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Трамп, Путин и Макрон выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Четверг, 1 октября 2020, 15:58
Президенты США, Франции и Российской Федерации выступили с совместным заявлением по поводу эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе.

Текст совместного заявления обнародовали Елисейский дворец и Кремль, сообщает "Европейская правда".

"Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, решительно осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в тексте.

Главы государств выражают соболезнования семьям погибших и призывают стороны конфликта прекратить боевые действия.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана безотлагательно взять на себя обязательства добропорядочно и безоговорочно восстановить переговоры по урегулированию, при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - добавляют в заявлении.

Напомним, с 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

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Темы: Нагорный КарабахПутинТрампФранция


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