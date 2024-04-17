В Кремле подтвердили, что выводят своих "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия выводит российские "миротворческие силы" с территории Карабаха, которая вернулась под контроль Азербайджана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Пескова попросили прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российского контингента.

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"Да, это действительно так", - сказал Песков.

Других деталей вывода российских войск в сообщении агентства "Интерфакс" нет.

Азербайджанские СМИ накануне сообщили о начале вывода так называемых российских "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах.

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По сообщениям СМИ, этот процесс завершится через несколько дней, и тем самым Азербайджан восстановит полный суверенный "контроль над Карабахом и всеми его землями".

Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

После молниеносной однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика официально прекратила свое существование с 1 января 2024 года.