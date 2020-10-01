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Ребров едет в Киев: "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в группах Лиги Чемпионов

Четверг, 1 октября 2020, 19:22

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" получили соперников по групповому раунду Лиги чемпионов.

Жеребьевка прошла в Женеве в четверг, 1 октября.

Донецкий "Шахтер" будет играть в группе В, где его соперниками стали мадридский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (Менгладбах).

Киевское "Динамо" попало в группу G вместе с итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем" (тренирует бывший "динамовец" Сергей Ребров - ред).

Также на церемонии жеребьевки были определены лучшие футболисты Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Лучшим вратарем признан Мануэль Нойер из "Баварии". Титул лучшему защитнику достался еще одному игроку мюнхенцев - Йозуа Киммиху.

Лучшим полузащитником турнира стал Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити". Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим форвардом.

Первый тур Лиги Чемпионов запланирован на 20/21 октября.

Полные результаты жеребьевки:

Группа A: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив"

Группа C: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель"

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюлланнд"

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге"

Группа H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лейпциг", "Истанбул"

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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