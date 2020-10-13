СБУ пришла с обысками в компанию БРСМ-Нафта

Служба безопасности Украины проводит обыски на всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Обыски проходят на основании постановлений суда, полученных задолго до публикации Бигуса, и не связаны с опубликованной в ней информацией".

Детали: Подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.

Что было раньше: Расследование журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выявило, что всеукраинская сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.