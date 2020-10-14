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В Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта

Среда, 14 октября 2020, 08:27

14 октября на центральных улицах Киева будет частично ограничено движение, а также изменено движение общественного транспорта в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины.

Источник: Патрульная полиция Киева, Киевпастранс

Детали: Как сообщает Патрульная полиция Киева, 14 октября запланировано шествие по случаю Дня защитника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

Ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 состоится велопробег, посвященный Дню защитника Украины.

Организаторы анонсировали следующий маршрут: площадь Михайловская - улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

В патрульной полиции призывают водителей планировать свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города 14 октября изменит движение наземный общественный транспорт.

Как сообщает Киевпастранс, с 11:00 до окончания мероприятий предполагается временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

В случае необходимости движение будет организовано:

  • троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;
     
  • автобусов маршрутов №№ 24, 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Владимирской по действующим маршрутам, далее - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;
     
  • автобусов маршрута № 62 от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;
     
  • автобусов маршрута № 118 от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - ул. Победы, далее по действующему маршруту.
     

Украинская правда
Темы: Киевдорогитранспортпразднования


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