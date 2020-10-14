В Киеве пройдет шествие и велопробег: перекроют улицы, изменят движение транспорта

14 октября на центральных улицах Киева будет частично ограничено движение, а также изменено движение общественного транспорта в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины.

Источник: Патрульная полиция Киева, Киевпастранс

Детали: Как сообщает Патрульная полиция Киева, 14 октября запланировано шествие по случаю Дня защитника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

Ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 состоится велопробег, посвященный Дню защитника Украины.

Организаторы анонсировали следующий маршрут: площадь Михайловская - улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

В патрульной полиции призывают водителей планировать свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий в центральной части города 14 октября изменит движение наземный общественный транспорт.

Как сообщает Киевпастранс, с 11:00 до окончания мероприятий предполагается временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62, 114, 118 и троллейбусов № 5, 7, 8, 17.

В случае необходимости движение будет организовано: