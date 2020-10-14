Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Среда, 14 октября 2020, 18:05

Евросоюз готовится ввести финансовые санкции против 6 российских чиновников из министерства обороны, ФСБ и администрации президента РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", имена россиян с санкционного списка узнало американское издание The New York Times.

Лица, чьи активы в ЕС будут заморожены, а въезд запрещен, как считается, были прямо ознакомлены с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации, заявили изданию в среду три должностных лица ЕС на условиях анонимности.

По данным газеты, под санкции попадут директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, уполномоченный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя главы Минобороны, Алексей Криворучко и Павел Попов.

Напомним, в среду комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением Навального. Официальный список имен в ЕС еще не публиковали.

Министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Навального в понедельник, 12 октября.

Темы: санкцииНавальныйРосcияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Участники марша в честь Дня защитников пришли под ОП и огласили требования

Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений

Офис президента подсказал украинцам ответ на первый вопрос Зеленского

Разумков: В Раде до 90 человек болеют или переболели COVID-19

Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

Все новости...
санкции
Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников
Лавров пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС за отравление Навального
Послы ЕС одобрили санкции против 6 человек и 1 компании из-за отравления Навального - СМИ
Последние новости
18:12
В этом году Украина произведет меньше картофеля и овощей
18:05
NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального
17:54
На Донбассе боевики совершили обстрел вблизи Водяного – штаб
17:33
В Украине вырастут цены на сахар - прогноз
17:11
Участники марша в честь Дня защитников пришли под ОП и огласили требования
16:59
Минэнергетики выбрало две шахты для трансформации угольных моногородов
16:56
картаСиноптик рассказала, где пройдут дожди и когда похолодает
16:34
В Офисе президента раскрыли детали разговора Дуды и Зеленского тет-а-тет
16:22
Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений
15:59
Офис президента подсказал украинцам ответ на первый вопрос Зеленского
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!