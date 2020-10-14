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NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Среда, 14 октября 2020, 18:05
NYT назвала имена россиян, которых ЕС накажет за отравление Навального

Евросоюз готовится ввести финансовые санкции против 6 российских чиновников из министерства обороны, ФСБ и администрации президента РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", имена россиян с санкционного списка узнало американское издание The New York Times.

Лица, чьи активы в ЕС будут заморожены, а въезд запрещен, как считается, были прямо ознакомлены с информацией об отравлении или были вовлечены в планирование спецоперации, заявили изданию в среду три должностных лица ЕС на условиях анонимности.

По данным газеты, под санкции попадут директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, уполномоченный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя главы Минобороны, Алексей Криворучко и Павел Попов.

Напомним, в среду комитет постоянных представителей ЕС одобрил санкции против 6 физических лиц и 1 компании в связи с отравлением Навального. Официальный список имен в ЕС еще не публиковали.

Министры иностранных дел стран ЕС достигли политической договоренности по поводу санкций в связи с отравлением Навального в понедельник, 12 октября.

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Темы: санкцииНавальныйРосcияЕС
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