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Впервые в мире в сутки диагностировали более 400 000 заражений COVID-19

Суббота, 17 октября 2020, 03:49

16 октября в мире COVID-19 обнаружили у 412 тысяч человек. Более 6000 пациентов умерли.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 412 609 случаев заражения коронавируса. В частности 153 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 39,5 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29, 6 миллионов человек. 1 108 318 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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