Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого за последнее время уровня

Суббота, 17 октября 2020, 15:56

Отношения России и Евросоюза после санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным достигли самого низкого уровня

Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Коммерсант".

"Это решение (Совета ЕС о санкциях - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал Чижов.

"Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень слабое, а с моральной - просто неприемлемо", - добавил он.

По его словам, Франция и Германия, которые предложили ввести санкции, не представили "каких-либо доказательств связи перечисленных людей с этой историей".

Россия примет ответные меры, заверил Чижов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Россия может быть вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если там не поймут необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.

Темы: РосcияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение

Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе

Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный момент

Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 60 дней

В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса, в одном районе – 162

В Украине за сутки госпитализировали более тысячи больных COVID-19

Все новости...
Росcия
В МИД предупредили генсека Совета Европы накануне ее визита в Москву
СМИ назвали имя чеченца, который обезглавил учителя во Франции
В "министерстве туризма ДНР" заявили, что выбрали "туристический бренд республики"
Последние новости
15:56
В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого за последнее время уровня
15:52
Завод "Паллада" построит плавучий причал для ВМС Украины
15:26
фотоЛивень в Киеве: подтоплены десятки улиц, затруднено движение
15:15
В Чехии впервые более 11 тысяч суточных случаев COVID-19
14:48
В МИД предупредили генсека Совета Европы накануне ее визита в Москву
14:43
Роза Ветров запустит рейсы в Сербию и Северную Македонию
14:32
Азербайджан заявил о взятии под контроль города Физули в Карабахе
13:54
Ляшко: Жесткий локдаун – исключительно резервный момент
13:38
СМИ назвали имя чеченца, который обезглавил учителя во Франции
13:36
Глава МИД Германии заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!