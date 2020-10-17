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В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого за последнее время уровня

Суббота, 17 октября 2020, 15:56

Отношения России и Евросоюза после санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным достигли самого низкого уровня

Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Коммерсант".

"Это решение (Совета ЕС о санкциях - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал Чижов.

"Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень слабое, а с моральной - просто неприемлемо", - добавил он.

По его словам, Франция и Германия, которые предложили ввести санкции, не представили "каких-либо доказательств связи перечисленных людей с этой историей".

Россия примет ответные меры, заверил Чижов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Россия может быть вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если там не поймут необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой.

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Темы: РосcияЕС
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