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Убийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

Воскресенье, 18 октября 2020, 18:24
Убийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

Во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати, убитого за то, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV и Le Figaro.

Люди собираются на центральных площадях Парижа, Марселя, Страсбурга, Лилля, Лиона, Тулузы и десятков других городов. На них выходят как отдельные граждане, так и политические партии, общественные организации и профсоюзы.

В Париже на акции присутствуют министр внутренних дел Жан Кастекс и мэр Анн Идальго.

"Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы не разъедините нас. Мы - это Франция", - написал Жан Кастекс, публикуя видео с акции в столице.

Президент Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в связи с убийством заявил, что нападающий своим поступком "хотел убить Республику вместе с ее ценностями" и что вся Франция встанет на защиту преподавателей и их права свободно и безопасно выполнять свою роль, воспитывая свободных граждан .

Люди в соцсетях делятся фотографиями и видео с акций в своих городах.

Напомним, в пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.

Прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.

Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них - ближайшее окружение убийцы.

Темы: ФранцияубийствоРосcия
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