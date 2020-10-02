На Буковине растет число больных коронавирусом
Пятница, 2 октября 2020, 00:31
1 октября во Черновицкой области обнаружили 182 больных коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лаборатория области протестовала 752 образцов. Предыдущие дни количество больных было меньше и колебалась в диапазоне 160 случаев.
Сейчас общее число зарегистрированных случаев в области составляет 14787. Победили болезнь 8167 жителей области. В четверг от коронавируса вылечились 52 человека.
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Украинская правда