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На Буковине растет число больных коронавирусом

Пятница, 2 октября 2020, 00:31

1 октября во Черновицкой области обнаружили 182 больных коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лаборатория области протестовала 752 образцов. Предыдущие дни количество больных было меньше и колебалась в диапазоне 160 случаев.

Сейчас общее число зарегистрированных случаев в области составляет 14787. Победили болезнь 8167 жителей области. В четверг от коронавируса вылечились 52 человека.

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Напомним: 

  • В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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