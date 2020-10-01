4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки

В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области – больше всего случаев заболевания: за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 450 человек (Харьков – 352), 4 человека умерли от осложнений.

В Киеве заболели еще 377 человек и 10 больных умерли. В Киевской области – еще 140 случаев заболевания, 4 смерти.

В Днепропетровской области – 266 новых случаев (Днепр – 204), 2 летальных.

В Одесской области – 260 новых случаев (Одесса – 164), 5 летальных.

В Тернопольской области – 253 случая, 5 заболевших скончались.

Во Львовской области – 240 новых случаев, 2 летальных.

В Сумской области – 212 новых случая, 3 смертельных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в среду госпитализировали 730 человек.

За прошедшие сутки было сделано 53 022 тестирования, из них 30 167 методом ПЦР и 22 855 методом ИФА.

За последние сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 250 детей и 288 медработников. За все время пандемии – у 13 970 детей и 15 538 медработников.

Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у 213 028 жителей Украины, из них 4 193 умерли, 94 443 выздоровели. Сейчас коронавирусная болезнь активна у 114 392 жителей Украины.

Напомним: Накануне, то есть за сутки 29 сентября, суточное количество выявленных больных пересекло черту в 4 тысячи человек.

Среди стран Европы в те сутки лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 были Франция, Испания, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.

По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировано 34,1 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 25 миллионов человек, боле 1 миллиона пациентов умерли.

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