Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки

Четверг, 1 октября 2020, 09:03

В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 2083 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Харьковской области – больше всего случаев заболевания: за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 450 жителей, 4 человека умерли от осложнений.

В Киеве заболели еще 377 человек и 10 больных умерли. В Киевской области – еще 140 случаев заболевания, 4 смерти.

В Одесской области – 260 новых случаев, 5 летальных.

 

Дополняется…

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пожары на Луганщине - это провокация боевиков России —  ООС

Пожар на Луганщине: огонь распространился на 10 000 гектарів. 4 человека погибли, еще 3 госпитализированы

Военные формирования России спровоцировали пожар на Луганщине — РГА

Новости 30 сентября: увольнение Фокина, статус Лукашенко

Россия вела несанкционированную запись на ТКГ: ОБСЕ хочет внеочередное заседание

В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице

Все новости...
коронавирус
Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января
В сентябре коронавирус диагностировали у 8 миллионов человек
COVID-19 на Буковине: 159 новых пациентов и 43 выздоровления за день
Последние новости
09:56
На Сумщине из-за коронавируса закрыли отделение экстренной помощи
09:23
Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре
09:18
фото, видеоGoogle представила новые смартфоны Pixel
09:06
Италия может продлить чрезвычайное положение до 31 января
09:03
4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки
08:56
Литва облегчила въезд квалифицированным специалистам, преподавателям и исследователям
08:48
Навальный: За моим отравлением стоит Путин
08:44
Четырех сотрудников спецслужбы Германии подозревают в правом экстремизме
08:21
Пожары на Луганщине - это провокация боевиков России —  ООС
08:19
фото, видеоНа Луганщине огонь угрожает 22 населенным пунктам, село Вороново сгорело
Все новости...