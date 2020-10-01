4069 новых больных COVID в Украине, 64 человека умерли за сутки
Четверг, 1 октября 2020, 09:03
В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 2083 пациентов выздоровели.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: В Харьковской области – больше всего случаев заболевания: за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 450 жителей, 4 человека умерли от осложнений.
В Киеве заболели еще 377 человек и 10 больных умерли. В Киевской области – еще 140 случаев заболевания, 4 смерти.
В Одесской области – 260 новых случаев, 5 летальных.
Дополняется…