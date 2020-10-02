Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия: в мире зафиксировали новый рекорд смертей за сутки

Пятница, 2 октября 2020, 04:45
Пандемия: в мире зафиксировали новый рекорд смертей за сутки

По состоянию на 1 октября от осложнений коронавируса в мире умерло рекордное количество больных – 8831 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Раньше наибольшее число смертей было зарегистрировано 17 апреля и составляло 8513 жертв.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили в около 314 тысяч человек. Традиционными лидерами антирейтинга являются Индия, США и Бразилия. Значительно отстают от них, но также имеют значительное количество новых больных Аргентина, Франция, Испания и Россия.

Украина во второй раз оказалась на 14 месте по числу новых случаев заболевания.

Всего в мире подтвердили 34,4 млн случаев коронавируса, из которых более одного миллиона летальных. Вылечились от COVID-19 25,6 млн больных.

 

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: