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Пандемия: в мире зафиксировали новый рекорд смертей за сутки

Пятница, 2 октября 2020, 04:45

По состоянию на 1 октября от осложнений коронавируса в мире умерла рекордное количество больных – 8831 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Раньше наибольшее число смертей было зарегистрировано 17 апреля и составляло 8513 жертв.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили в около 314 тысяч человек. Традиционными лидерами антирейтинга являются Индия, США и Бразилия. Значительно отстают от них, но также имеют значительное количество новых больных Аргентина, Франция, Испания и Россия.

Украина во второй раз оказалась на 14 месте по числу новых случаев заболевания.

Всего в мире подтвердили 34,4 млн случаев коронавируса, из которых более одного миллиона летальных. Вылечились от COVID-19 25,6 млн больных.

 

Узнать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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