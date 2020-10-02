Пандемия: в мире зафиксировали новый рекорд смертей за сутки
По состоянию на 1 октября от осложнений коронавируса в мире умерла рекордное количество больных – 8831 человек.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Раньше наибольшее число смертей было зарегистрировано 17 апреля и составляло 8513 жертв.
За минувшие сутки коронавирус подтвердили в около 314 тысяч человек. Традиционными лидерами антирейтинга являются Индия, США и Бразилия. Значительно отстают от них, но также имеют значительное количество новых больных Аргентина, Франция, Испания и Россия.
Украина во второй раз оказалась на 14 месте по числу новых случаев заболевания.
Всего в мире подтвердили 34,4 млн случаев коронавируса, из которых более одного миллиона летальных. Вылечились от COVID-19 25,6 млн больных.
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COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- В Украине снова эпидемический антирекорд: за сутки 30 сентября COVID-19 диагностировали 4069 людям; 64 больных умерли, 730 человек госпитализированы, 2083 пациента выздоровели.