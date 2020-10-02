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Тищенко ответил на пленки Лероса: фейки и "муральщина"

Пятница, 2 октября 2020, 16:45

Народный депутат Николай Тищенко назвал записи обнародованые нардепом Гео Леросом относительно его контактов с "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиною".

Источник: комментарий прессекретар Тищенко, предоставленный УП, Телеграмм Тищенко

Комментарий дословно: "Мы живем и строим правовое европейское государство, где главенствующая роль принадлежит закону. Я призываю соблюдать всех в первую очередь Закон. И верить фактам. А все остальное - это муральщина. И имя ей - предатель Гео Лерос".

Прямая речь Тищенко в Телеграмме: "Послушал аудиомикс от главного предателя Украины.

Хочу спросить у заказчиков этого концерта. Вы сами хоть послушали, что вы даёте? Это же даже на фэйк не тянет! Если бы было хоть что-то реальное, то пошли бы с этим в НАБУ, а не в YouTube. Уже одно это показывает, как оценивают заказчики выступление своей тушки".

"Лерос никак не поймет, что не светит ему даже быть YouTube-звездой. Отмывать деньги на муралах - вот его".

Детали: Тищенко заявил, что со всеми обвинениями Лерос надо идти в НАБУ.

Что этому предшествовало: 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и председатель его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос Верховная Рада


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