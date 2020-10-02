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Трамп болеет "в легкой форме", у детей негативные тесты на COVID-19

Пятница, 2 октября 2020, 18:48
Трамп болеет в легкой форме, у детей негативные тесты на COVID-19

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что у президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, наблюдаются лёгкие симптомы болезни.

Источник: глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, которого цитирует Reuters

Прямая речь Медоуза: "У Трампа, заразившегося коронавирусом, наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, и я оптимистично настроен, что он очень быстро выздоровеет".

Детали: Он также добавил, что новости о здоровье Трампа будут сегодня позже. Вероятно, Трамп выступит перед народом.

Помощник президента США Каролина Хёрли написала в Twitter, что дочь Трампа Иванка и ее муж так же не заразились коронавирусом: "Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные".

Стефани Гришам, руководитель аппарата Мелании Трамп, сообщила, что младший сын Трампа Беррон Трамп тоже не болен.

Вице-президент США Майк Пенс и вторая леди США получили отрицательный результат анализа на COVID-19, сообщил представитель должностного лица Дэвид О'Мэлли.

Госсекретарь США Майк Помпео также заверил прессу, что у него не обнаружено коронавируса.

Напомним:

  • Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.
  • Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоронавирусэпидемия
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