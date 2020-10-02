Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: пост Трампа в Twitter

Прямая речь Трампа: "Сегодня ночью, @FLOTUS (никнейм Мелании в Twitter – ред.) и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к карантину и процессу восстановления. Мы преодолеем это вместе!"

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Детали: За пару часов до этого сообщения Трамп написал, что у ого помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.

"ABC News" со ссылкой на источники пишет, что у Хикс есть симптомы болезни, в среду она получила положительный результат. До этого она сопровождала президента США в поездках, включая дебаты с кандидатом от демократов Джо Байденом.

Напомним: Кандидаты в президенты США должны были дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны бы участвовать кандидаты в вице-президенты. Президентские дебаты были запланированы так: 29 сентября – в Кливленде, штат Огайо; 15 октября – в Майами, штат Флорида; 22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси. Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

После первого раунда дебатов Трампа и Байдена комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов кандидатов в президенты.